वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित, बेन स्टोक्स संभालेंगे कप्तानी, देखें पूरी टीम

यह पहली बार होगा जब स्टोक्स इंग्लैंड टीम की कप्तानी करने मैदान पर उतरेंगे. उन्होंने अबतक 63 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 4056 रन बना पाने में सफल रहे हैं. गेंदबाजी में भी स्टोक्स ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 147 टेस्ट विकेट लेने में सफल रहे हैं. इंग्लैंड की

JUST IN: England have named a 13-man squad for the first Test against West Indies scheduled to start on 8 July at the Ageas Bowl. pic.twitter.com/gJ58aZbC8c