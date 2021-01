आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों के ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानिए कब और कहां होगा

Chennai, India @root66 and the team have arrived in India ahead of our four-match Test series pic.twitter.com/GT06p9Ru4u

इंग्लैंड की टीम के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पहले ही भारत पहुंच गए हैं और चेन्नई के होटल में क्वारंटीन में रह रहे हैं. रूट और उनकी टीम श्रीलंका से सुबह 10 . 30 पर यहां पहुंची और सीधे होटल चली गई जहां दोनों टीमों के लिये बायो बबल बनाया गया . इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2. 0 से हराया.

Welcome to my hometown @englandcricket wish was there for the game, should be a great series https://t.co/BNRDOQnnyO