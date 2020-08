ENG Vs PAK: इंग्लैंड बल्लेबाज को आउट करने के लिए सुपरमैन बना पाक खिलाड़ी, हवा में उड़कर ऐसे लिया कैच..देखें Video

असद शफीक बने सुपरमैन

इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल किया ही बल्कि फील्डरों ने भी शानदार फील्डिंग कर क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया. खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर असद शफीक (Asad Shafiq) ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डोमिनिक बैस (Dominic Bess) का कैच स्लिप में जिस अंदाज में लपका उसने खूब सर्खियां बटोरी. बता दें कि यासिर शाह (Yasir Shah) की फिरकी में इंग्लैंड के बल्लेबाज डोमिनिक बैस फंसे और स्लिप में खड़े असद शफीक (Asad Shafiq) को कैच थमा बैठे. असद के द्वारा लपका गया कैच काफी हैरान करने वाला था. असद ने हवा में अपनी दाई और ड्राइव लगाकर कमाल का कैच लपक लिया. डोमिनिक बैस (Dominic Bess) केवल 1 रन ही बना पाए थे. यासिर शाह का डोमिनिक बैस (Dominic Bess) के रूप में टेस्ट में चौथा विकेट था.

Yasir shah strikes again

Another wicket gone,

Asad Shafiq took a blinder at slip

England are in trouble now 161/7#ENGvPAK#PAKvENG#Pakistan#PakvsEng@fuchsia_mag@Shoaib_Jattpic.twitter.com/IDxI7vUv2M