England Vs Australia 3rd ODI: वनडे में Glenn Maxwell का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

दरअसल मैक्सवेल ने सबसे कम गेंद खेलकर 3000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटर बल्लेबाज ने 2440 गेंदों का सामना कर 3000 वनडे रन पूरे किए हैं. इस मामले में मैक्सवेल से पहले वनडे में सबसे कम गेंद खेलकर 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोस बटलर (Jos Butler) के नाम था. बटलर ने 2532 गेंद खेलकर अपने करियर में 3000 वनडे रन बनाए थे.

