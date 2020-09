ENG Vs AUS 3rd ODI: Mitchell Starc की घातक गेंदबाजी, लगातार 2 गेंद पर चटकाए 2 विकेट..देखें Video

वनडे क्रिकेट में साल 2005 के बाद ऐसा केवल दूसरी बार हुआ है जब किसी टीम की पारी के शुरूआती 2 विकेट पारी के पहले ओवर के पहली 2 गेंद पर गिरे हों. इससे पहले साल 2013 में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ डरबन वनडे मैच में हुआ था. जब पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद इरफान (Mohammad Irfan) ने साउथ अफ्रीकी पारी के शुरूआती ओवर में शुरूआत के 2 गेंद पर विकेट लेने का कमाल किया था.

Two wickets off first two balls of an ODI inning since 2005:



SA vs PAK, 2013 Durban (Mohammad Irfan)

ENG vs AUS, 2020 Manchester (Mitchell Starc)#ENGvAUS