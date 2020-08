इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले बल्लेबाज, Dhoni भी लिस्ट में..

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले बल्लेबाज

Eoin Morgan most 6 in International cricket as captain: आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम को 7 विकेट से हरा दिया. भले ही इंग्लैंड की टीम तीसरा वनडे मैच हार गई लेकिन कप्तान के तौर पर इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. तीसरे वनडे में इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने शानदार 106 रनों की पारी खेली थी. अपने वनडे करियर में मॉर्गन का यह 13वां शतक था. अपनी 106 रनों की शतकीय पारी में मॉर्गन ने 84 गेंद का सामना किया और 15 चौके जमाए. इसके अलावा पारी में मॉर्गन ने 4 छक्का भी जमाया. छक्का जमाते ही मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले बल्लेबाज बन गए. इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने बतौर कप्तान अबतक 213 छक्का लगाने में सफल हो गए हैं. मॉर्गन ने ऐसा कर भारत के पूर्व कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. धोनी ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 211 छक्के जमाए थे. अब एक कप्तान के तौर पर इयोन मोर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.