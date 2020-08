Eng Vs PAK 3rd Test इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI

बता दें कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉर्ड (Stuart Broad) को 500 टेस्ट विकेट लेने पर इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से पुरस्कार दिया गया है. पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली (Azhar Ali) ने पिच को देखकर कहा कि बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है, टॉस हमारे हाथ में नहीं होता है. टीम के खिलाड़ी हर हाल में अच्छा क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं. अजहर ने आगे कहा कि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं.

A silver stump was presented to @StuartBroad8 before play to mark his incredible achievement of Test wickets! #ENGvPAKpic.twitter.com/aBjFYCEZvv