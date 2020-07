Eng Vs WI, 1st Test: बारिश के कारण टॉस में देरी, यह है दोनों टीमों के खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

इंटरनेशनल क्रिकेट को कोरोना वायरस (COVID-19) के बाद बहाल होने के लिये थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि बारिश के कारण बुधवार को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England Vs West Indies) के बीच पहले टेस्ट का खेल शुरू होने में विलंब हो गया. साउथम्पटन में रोज बाउल में टॉस भारत के समयानुसार सुबह साढ़े 3 बजे होना था लेकिन मैदान कवर ढका था. खिलाड़ी हालांकि आउटफील्ड पर वार्म-अप कर रहे थे. शुरूआती दिन बारिश की भविष्यवाणी की गयी थी. मार्च के बाद से कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला गया है. बता दें इंग्लैंड और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जाएगा. इस सीरीज का फैन्स भी बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं. इंग्लैंड की ओर से पहले टेस्ट में कप्तानी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं.

