Eng Vs WI, 1st Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला, जानिए Live score

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. 116 दिन के बाद पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है. इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स कर रहे हैं. बता दें कि पहले टेस्ट में तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉर्ड नहीं खेल रहे हैं. लाइव स्कोर कोरोनावायस के कारण इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज खाली दर्शकों के बीच खेला जा रहा है. बता दें कि टेस्ट में दोनों टीमों के बीच 157 मैच हुए हैं जिसमें 49 टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम तो वहीं 57 टेस्ट मैच वेस्टइंडीज की टीम जीतने में सफल रही है. स्टोक्स पहले बार इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं. मैच से पहले जो रूट ने बेन स्टोक्स को एक मैसेज भी किया था और कहा था कि अपने तरीके से कप्तानी करो. वहीं, दूसरी ओर जेसन होल्डर (Jason Holder) इंग्लैंड के खिलाफ कमान संभाले हुए हैं. लाइव स्कोर

