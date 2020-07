वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों टेस्ट जीतकर टेस्ट चैम्पियनशिप में तीसरे नंबर पर पहुंचने की कोशिश करेगी इंग्लैंड, जानिए टॉप 5 टीमों का हाल

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England vs West Indies) के बीच पहला टेस्ट मैच साउथेम्प्टन में खेला जाएगा. 116 दिनों के बाद पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. बता दें कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस कर अपनी स्थिती टेस्ट चैम्पियनशिप में बेहतर करना चाहेगी. टेस्ट चैम्पियनशिप में टॉप पर भी भारतीय टीम मौजूद है. भारत टेस्ट चैम्पियनशिप के दौरान 9 टेस्ट खेले हैं जिसमें 7 में जीत हासिल की है और 2 में हार का स्वाद चखा है, ऐसे में भारतीय टीम के पास 360 अंक है और वो पहले नंबर पर मौजूद हैं. दूसरे नंबर पर इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिसके पास 296 अंक मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अबतक टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC World Test Championship) में कुल 10 मैच खेले हैं जिसमें 7 में जीत और 2 टेस्ट मैचों में हार स्वीकार करनी पड़ी है. 1 टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुआ है.

