Eng Vs WI, 1st Test: टॉस के बाद जेसन होल्डर से हुई गलती, बेन स्टोक्स से हाथ मिलाने की कोशिश की, देखें Video

साउथैम्टन में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England Vs West Indies) के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. बारिश के कारण टॉस देरी से हुआ और इंग्लैंड ने जीता. टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरूआत बेहद ही खराब रही और डोमिनिक सिबली को शैनन गैबरियन ने बोल्ड कर पवेलियन भेजा, डोमिनिक सिबली बिना खाता खोले आउट हुए. जिस समय डोमिनिक सिबली आउट हुए उस समय इंग्लैंड की टीम के स्कोर में खाता भी नहीं खुला था. बता दें कि इंग्लैंड की कप्तानी इस टेस्ट में बेन स्टोक्स कर रहे हैं. गौरतलब है कि यह टेस्ट मैच दर्शकों के बिना ही खेला जा रहा है. कोरोनाकाल के बीच यह पहला इंटरनेशनल मैच है जो खेली जा रही है. लाइव स्कोर

This gives me goosebumps, even though it is just the toss!



Sanitize those hands, Ben Stokes! :D#ENGvWIpic.twitter.com/7tkJn40xzh