Eng Vs WI, 1st Test: मैच के आगाज से पहले खिलाड़ियों ने घुटनों के बल बैठकर रंगभेद के खिलाफ यूं जताया विरोध..देखें Video

आईसीसी (ICC) ने भी अपने ट्विटर पर 'ब्लैक लाइव्स मैटर‘ के तहत खिलाड़ियों के इस कार्य के वीडियो को शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि 116 दिन के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है. कोरोनाकाल के बीच क्रिकेट के आगाज से दुनिया भर के क्रिकेटर खुश नजर आए.

Cricket is back Positive scenes coming out from UK. So good to finally see some cricket being played. Wishing both teams the best. Can't wait to be out there myself #EngVsWI