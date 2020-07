इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, पहला टेस्ट, जानिए भारत में किस चैनल पर होगा मैच का Live टेलीकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, पूरी डिटेल्स

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बीच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England vs West Indies Test Series 2020) की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने मैदान पर उतरने वाली है. 8 जुलाई को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. कोरोनाकाल में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट से आगाज होगा. क्रिकेट फैन्स भी इस टेस्ट सीरीज का बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि इंग्लैंड-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज दर्शकों के बिना ही बंद स्टेडियम में आयोजित किया जाने वाला है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शांत माहौल में टेस्ट क्रिकेट कितना रोमांच दर्शकों के अंदर भर पाएगा. वेस्टइंडीज- इंग्लैंड के बीच सभी टेस्ट मैच आईसीसी (ICC) के गाइडलाइंस के साथ खेले जाएंगे. कोरोना के कारण गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर बैन लगाया गया है. ऐसे में गेंदबाज और फील्डर गेंद को चमकाने के लिए अपने पसीने का इस्तमाल कर सकते हैं.

