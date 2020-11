16 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर जाएगी इंग्लैंड, 2021 में खेले जाने वाले टी-20 सीरीज शेड्यूल का हुआ ऐलान

लंका प्रीमियर लीग में शामिल हुए मुनाफ पटेल, इरफान पठान की टीम के साथ जुड़े

JUST IN: England will travel to Pakistan for a T20I tour in October 2021



They return to ???????? after 16 years! #PAKvENGpic.twitter.com/nZVChQNpmO