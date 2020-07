Eng Vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया तो तेंदुलकर ने दिया रिएक्शन, बोले- 'Ben Stokes ने कमाल कर दिया..'

England Vs West Indies 2nd Test: दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रनों से हरा दिया. 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है. सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 24 जुलाई को इसी मैदान पर खेला जाएगा. बता दें कि दूसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और कुल 254 रन बनाने में सफल रहे, इसके अलावा स्टोक्स ने 3 विकेट भी टेस्ट में हासिल किए. इंग्लैंड की पहली पारी में स्टोक्स ने शानदार 176 रन बनाए थे तो वहीं दूसरी पारी में ताबड़तोड़ 78 रनों की पारी खेली. बेन स्टोक्स के ऑलराउंड परफॉर्मेंस को देखकर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tensulkar) ने ट्वीट किया और स्टोक्स को असाधारण खिलाड़ी करार दिया. अपने ट्वीट में तेंदुलकर ने लिखा कि इंग्लैंड ने सीरीज में शानदार वापसी की है. जिस तरह से स्टोक्स ने परफॉर्मेंस किया वह असाधारण है. सीरीज का अब आखिरी टेस्ट मैच कमाल का होने वाला है. तीसरे टेस्ट के लिए काफी उत्सुक हूं. SCORE BOARD

Great comeback by England to win this Test.

This is turning out to be a brilliant Test Series! England have been superb & the way @benstokes38 has played is just remarkable.

It will be a great finale to this Series! Looking ???? forward to the 3rd Test already!#ENGvWIpic.twitter.com/Ck5ZFW3nqP