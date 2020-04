इस प्लेटफॉर्म पर बेन स्टोक्स करेंगे फॉर्मूला वन रेसरों के साथ मुकाबला

इंग्लैंड के विश्व कप क्रिकेट हीरो बेन स्टोक्स (Ben Stokes) आभासी मंच पर इस सप्ताह के आखिर में एफवन ईस्पोर्ट्स ग्रां प्री रेसिंग में फार्मूला वन ड्राइवरों से टक्कर लेंगे. ड्राइवर मेलबर्न में आभासी अलबर्ट पार्क के आसपास प्रतिस्पर्धा करेंगे. वास्तव में, आभासी मंच पर यह मुकाबला बहुत ही रोचक होने जा रहा और प्रशंसकों के बीच इस मुकाबले को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह है.

