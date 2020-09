Eng vs Aus: इंग्लैंड खिलाड़ियों ने जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में मनाया जश्न, 'penguin dance' करते दिखे..Video

England vs Australia 2nd T20I: जोस बटलर (jos Buttler) ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नाबाद 77 रन की धमाकेदार पारी खेली जिससे इंग्लैंड ने रविवार को यहां दूसरे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद इंग्लैंड खिला़ड़ियों ने सीरीज जीत का भरपूर जश्न भी मनाया, इंग्लिश खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में अलग तरह का डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मार्क वुड और सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय यूनिक अंदाज में जश्न करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखकर फैन्स इंग्लिश खिलाड़ियों के अजीब डांस स्टेप्स को 'penguin dance' का नाम दे रहे हैं.

I can't stop watching this. I rate absolutely everything about it, the dance, the music, the changing room, everything