ENG v PAK 2nd Test: पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली स्लिप में दे बैठे इस तरह से कैच, लोगों ने किया ट्रोल..देखें Video

बता दें कि इस समय बाबर आजम (Babar Azam) मैदान पर डटे हुए हैं. बारिश के कारण पहले दिन के खेल के पहले सत्र में बाधा पड़ा है, जिसके कारण खेल को रोका गया है. इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम को झटका केवल 6 रन के योग पर लगा जब ओपनर शान मसूद केवल 1 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने. बता दें कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में 11 साल के बाद फवाद आलम (Fawad Alam) की वापसी हुई है.

The last time Fawad Alam played a Test match Naseem Shah was 6 years old.



There have been 8 different PCB Chairman and 4 different Prime-Minister's of Pakistan since Fawad Alam's last Test match#Cricket#ENGvPAK