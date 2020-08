ENG vs PAK: पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह ने बनाया रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने

England Vs Pakistan 1st Test: भले ही पहले टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस कर इंग्लैंड बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. बता दें कि पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1- 0 की बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड की जीत में क्रिस वोक्स हीरो साबित हुए. वोक्स ने नाबाद 84 रन बनाए तो वहीं बटलर ने 75 रन बनाकर इंग्लैंड के लिए जीत निश्चित की. इस टेस्ट में पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने अपनी कहर बरपाती गेंद से इंग्लिश बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. नसीम शाह (Naseem Shah) ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में कप्तान जो रूट को आउट कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में (Test Cricket) सबसे कम उम्र में इंग्लैंड कप्तान को आउट करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

Naseem Shah has always said he wanted to get the wicket of Root & there you have it! #EngvPak