ENGvWI: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 269 रनों से हराया, 108 साल के बाद पहली बार तेज गेंदबाजों ने किया ऐसा करिश्मा

ENGvWI 3rd Test: स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) की अगुवाई में अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने वर्षाबाधित तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज को 269 रन से हराकर सीरीज 2 -1 से जीत ली और विजडन ट्राफी भी अपने नाम कर ली. कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) के बीच चार महीने बाद इस सीरीज के जरिये जैव सुरक्षित माहौल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली हुई है. इंग्लैंड ने साउथम्पटन में पहला टेस्ट 113 रन से गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए दोनों टेस्ट जीते. वेस्टइंडीज ने जीत के लिये 399 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें और आखिरी दिन मंगलवार को दो विकेट पर 10 रन से आगे खेलना शुरू किया. पूरी टीम दूसरी पारी में 129 रन बनाकर आउट हो गई. चौथे दिन सोमवार को बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी. पहले टेस्ट से बाहर रखे जाने के बाद दोनों मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले ‘प्लेयर आफ द मैच' ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट में अर्धशतक लगाने के साथ दस विकेट भी लिये. आखिरी दिन खेल बहाल होने पर इंग्लैंड ने कैरेबियाई टीम पर दबाव बनाये रखा. बारिश के कारण व्यवधान के बीच पहले घंटे में ब्रॉड ने 500 विकेट पूरे किये जब उन्होंने सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट को पगबाधा आउट किया.

Biggest Test wins for England vs West Indies (by runs) 269 Manchester 2020 * 256 Port of Spain 1959/60 256 Edgbaston 2004 232 Gros Islet 2018/19 217 Edgbaston 1963 210 Lord's 2004 #ENGvWI

ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज बन गए. ब्रेथवेट 2017 में जेम्स एंडरसन का भी 500वां विकेट बने थे. सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले इंग्लैंड के गेंदबाजों की सूची में ब्रॉड (501) से ऊपर सिर्फ एंडरसन (589) का नाम है. क्रिस वोक्स ने भी वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के पांच विकेट चटकाये. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने इतनी अनुशासित गेंदबाजी की कि दूसरी पारी के 37 . 1 ओवर में सिर्फ एक रन फालतू गया. यह 1912 के बाद पहली बार है कि तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने मिलकर 50 या अधिक विकेट चटकाये.

ब्रॉड ने शाइ होप का कैच भी लपका जो क्रिस वोक्स को पुल शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे. उन्होंने 31 रन बनाये जो जनवरी 2019 के बाद उनका सर्वोच्च स्कोर है.

शामार ब्रूक्स भी वोक्स को खराब शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे. जर्मेन ब्लैकवुड (23) ब्रॉड का दसवां शिकार बने जिनका कैच विकेट के पीछे बटलर ने लपका. कप्तान जैसन होल्डर (12), शेन डोरिच (8) और रहकीम कॉर्नवाल (2) को वोक्स ने पवेलियन भेजा.

2017: James Anderson gets his 500th wicket against Kraigg Brathwaite.



2020: Stuart Broad gets his 500th wicket against Kraigg Brathwaite.



What are the odds?!



Watch: https://t.co/MEfpGx6AII#bbccricketpic.twitter.com/2FTrLMOCuz — Test Match Special (@bbctms) July 28, 2020

ब्रॉर्ड और एंडरसन का अजब-गजब संयोग

स्टुअर्ट बॉर्ड ने अपना 500वां टेस्ट विकेट क्रेग ब्रेथवेट को पगबाधा आउट किया. बता दें कि इससे पहले जेम्स एंडरसन ने जब अपना 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया था तो भी क्रेग ब्रेथवेट ही एंडरसन के 500वें शिकार बने थे. इसके अलावा हैरानी की बात ये भी है कि दोनों तेज गेंदबाजों ने अपना 500वां विकेट क्रेग ब्रेथवेट को पगबाधा आउट करके हासिल किया है.

Success in elite sport is all about efficiency gains. Thanks to my bold selection policy Stuart Broad won Man of the Series with 33% fewer appearances than his nearest competitors. This once again shows why I'm the most innovative thinker in world cricket. — Ed Smith - Maverick Genius (but not Ed Smith) (@MaverickEdSmith) July 28, 2020

Stuart Broad is the first England pacer to score a fifty and take 10 wickets in the same Test since Sir Ian Botham in the 1980 Mumbai Test against India. #ENGvWI — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) July 28, 2020

बेन स्टोक्स नहीं बल्कि मैन ऑफ द सीरीज स्टुअर्ट ब्रॉड बने

बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में स्टोक्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया लेकिन ब्रॉर्ड ने 2 टेस्ट खेले और 16 विकेट लेने के अलावा एक अर्धशतक भी जमाने में सफल रहे. यही कारण रहा कि ब्रॉर्ड को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि आखिरी टेस्ट मैच में ब्रॉर्ड ने पूरे 10 विकेट हासिल किए. अपने टेस्ट करियर में तीसरी बार ब्रॉर्ड ने एक टेस्ट में 10 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है.

1912 के बाद बना यह रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड गेंदबाजों ने कुल 50 विकेटों का शिकार बनाया, साल 1912 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे. गौरतलब है कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने लगातार 5वां टेस्ट सीरीज जीतने का कमाल कर दिखाया.

