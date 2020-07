ENGvWI 3rd Test: गेंद पकड़ने की कोशिश में होंठ पर चोट खा बैठा विकेटकीपर, अंपायर ने गेंद को किया सेनेटाइज- देखें Video

वेस्टइंडीज विकेटकीपर शेन डॉवरिच (Shane Dowrich) के होंठ पर लगी गेंद, अंपायर को गेंद सेनेटाइज करना पड़ा

इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान एक हादसा टल सा गया. हुआ ये कि इंग्लैंड की दूसरी पारी में 8वें ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शैनन ग्रैबिएल (Shannon Gabriel) की तीसरी गेंद वेस्टइंडीज के विकेटीकपर डॉवरिच (Shane Dowrich) अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाए और गेंद उनके होंठ पर जा लगी, वो तो भला हो कि गेंद उनके सिर पर नहीं लगी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि होंठ पर लगी चोट से डॉवरिच परेशान नजर आए. जिसके बाद उनकी जगह स्थानापन्न खिलाड़ी शाई होप ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली. बता दें कि जब गेंद डॉवरिच के होंठ पर लगी तो उनके होंठ से खून निकल रही थी. ऐसे में शाई होप को फिर विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभानी पड़ी. गेंद होंठ से टच हुई थी जिसके कारण अंपायर को गेंद सेनेटाइज करनी पड़ी. गेंद को सेनेटाइज करने के बाद खेल फिर शुरू हुआ. LIVE SCORE BOARD

Dowrich takes a blinder on the mouth and has gone off the field for medical attention. Shai Hope assumes duty behind the stumps.



Sending good vibes for a return soon.#Rally#WIReady#ENGvWI#MenInMaroonpic.twitter.com/O4HC70DhKA