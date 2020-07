Stuart Broad ने टेस्ट में हासिल किए 500 विकेट, डेल स्टेन ने दी बधाई, तो फैन्स बोले, 'आपकी किस्मत ने..'

England Vs West Indies 3rd Test: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉर्ड (Stuart Broad) ने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे कर लिए. ऐसा करते ही टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं. ब्रॉर्ड इंग्लैंड की ओर से 500 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा ब्रॉर्ड चौथे तेज गेंदबाज भी बने जिन्होंने टेस्ट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. Stuart Broad ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट में 10 विकेट हासिल किए और मैऩ ऑफ द सीरीज के अलावा मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल करने में सफल रहे. ब्रॉर्ड को उनके खास उपलब्धी पर क्रिकेट जगत ने बधाई दी, सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पोंटिंग ने उनके शानदार परफॉर्मेंस पर ट्वीट कर उनको बधाई दी. वहीं. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने भी ब्रॉर्ड को उनके 500 विकेट पूरे होने पर ट्वीट कर बधाई दी है.

500 big ones for @StuartBroad8 Well done bud, what a great achievement #salute

स्टेन ने अपने ट्वीट में लिखा है, '500 बहुत बड़ा है, ब्रॉर्ड, कमाल कर दिया, बधाई इस उपलब्धी के लिए.' स्टेन के इस बधाई वाले ट्वीट के बाद क्रिकेट फैन्स ने भी कमेंट बॉक्स में उनको मैसेज करने लगे और यह भी लिखते हुए नजर आए कि आप भी टेस्ट में 500 विकेट हासिल कर सकते थे. लेकिन चोटिल होने के कारण आप इस कारनामें को अंजाम नहीं दे पाए. कई फैन्स डेल स्टेन को लेकर दुखी भी नजर आए.

Wish you also had been there in that elite list but nonetheless you're a champ and the best the world cricket has ever seen.

Congrats to Stuart Broad, hardwork pays off. — Mohammed Farhan #ZSJL #AssociateProducer (@mohamedfarhan11) July 28, 2020

Watching Stuart Broad on the cusp of taking 500 Test wickets makes me sad that Dale Steyn didn't get that chance #ENGvWI — ThePoppingCrease (@PoppingCreaseSA) July 26, 2020

बता दें कि चोटों से परेशान होकर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्‍टेन ने टेस्‍ट क्रिकेट से लिया संन्‍यास लेने का फैसला कर लिया था. स्टेन ने अपने करियर में कुल 93 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 439 विकेट लेने में सफल रहे. लोगों का मानना है कि यदि चोट से ज्यादा परेशान स्टेन नहीं होते तो यह उपलब्धी हासिल कर सकते थे. स्टेन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

What the hell happened to your shoulder man ,, You are supposed to be in 600 wickets club You know I am missing you badly in whites , you are the best bowler I have ever seen ,any point of reconsidering your test retirement dale ? — Soundar (@imsoundar21) July 28, 2020

Boss you too deserved to be there , but who knows where the fortune carries u. U can still look at all ur wickets taken in test cricket with proud. I love you from the moon and back. — ثناء الرحمن محسن (@Sunny_Mohsin8) July 28, 2020

स्टुअर्ट ब्रॉर्ड (Stuart Broad) 1980 के बाद दोहराया इतिहास

साल 1980 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाद इयान बॉथम ने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट में 10 विकेट लेने के अलावा अर्धशतक भी जमाने में सफल रहे थे. ऐसे में 1980 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ जब किसी इंग्लैंड तेज गेंदबाज ने टेस्ट में 10 विकेट भी झटके और अर्धशतक भी जमाने का कमाल कर दिखाया. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ब्रॉर्ड ने 10 विकेट और बल्लेबाजी से 62 रनों की पारी खेली थी.

