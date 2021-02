क्रिस गेल का अबुधाबी में गदर, इस 92 सेकेंड के वीडियो से मजा लीजिए

विराट ने लगातार चौथे साल दी किंग खान सहित तमाम सितारों को मात, साल 2020 में इतनी रही ब्रांड वेल्यू

अब आप देखिए न कि गेल के तूफानी अंदाज ने 97 के टारगेट को सिर्फ 5.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया. और इस दौरान गेल के बल्ले ने ऐसा कत्ल-ए-आम मचाया कि दर्शक तो दर्शक, विरोधी खिलाड़ियों के भी तोते उड़ गए. गेल ने मराठा टीम के गेंदबाजों की जमकर कटाई की. और मैदान के हर छोर पर स्ट्रोक लगाए. वीडियो से गेल के गदर का आनंद लीजिए.



Chris Gayle just hit 84* off 22 balls! That's why he is Universe Boss #AbuDhabiT10 pic.twitter.com/lTkhHNaSW8

