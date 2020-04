सुनील गावस्कर के इस रिकॉर्ड को पांच दशक बाद भी कोई बल्लेबाज नहीं छू सका

यूं तो क्रिकेट के खेल में कई रिकॉर्ड बने. एक से बड़े एक रिकॉर्ड. कहते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं, लेकिन सुनील गावस्कर एक रिकॉर्ड ऐसा भी है, जिसे पांच दशक बीत जाने के बाद भी कोई भी बल्लेबाज नहीं छू सका. न ही ब्रायन लारा न ही सचिन तेंदुलकर और न ही कोई और दूसरा बल्लेबाज. गावस्कर ने यह रिकॉर्ड 19 अप्रैल 1971 को वेस्टइंडीज की धरती पर बनाया था.

"To Became A Good Player, You Need Talent. To Became A Great Player You Need An Attitude Like Kohli"



- Sunil Gavaskar pic.twitter.com/oaQbWmEFiS