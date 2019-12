केविन पीटरसन ने भी ऋषभ पंत को लेकर विराट के सुर-में सुर मिलाया

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin pietersen) का मानना है कि खराब फार्म से जूझ रहे ऋषभ पंत को परिपक्व होने में समय लगेगा और अभी उसके पास समय है जब वह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर सकेगा. पिछले कुछ समय से खराब दौर से जूझ रहे पंत आलोचना का सामना कर रहे हैं. बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के अलावा डीआरएस फैसलों में भी वह नाकाम रहे हैं. पीटरसन (Kevin pietersen ) ने कहा, ‘वह युवा है और उसके भीतर ऊर्जा तथा उत्साह है. वह आईपीएल खेलता है और भारत के लिए भी खेल रहा है. उसके लिये यह सपने जैसा है क्योंकि वह सिर्फ 22 साल का है. उसकी आलोचना भी होगी ही.'

Kevin Pietersen Says Rishabh Pant Can Be Absolute Superstar In Indian Cricket https://t.co/LDJ5IsmAXmpic.twitter.com/LGHl9z541D