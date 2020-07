ठीक 200 साल पहले इस क्रिकेटर ने जड़ा था सर्वकालिक पहला दोहरा शतक, बैंक डॉयरेक्टर भी रहा, सांसद भी

बहरहाल, विलियम वार्ड ने यह दोहरा शतक एमसीसी के लिए खेलते हुए लॉर्ड्स में नोरफॉक के खिलाफ बनाया. और यह क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक था. संयोग से वार्ड विलियम एक फाइनेंसर भी थे. साल 1817 में उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड का निदेशक चुना गया था.

#24July_1787 William Ward, was born #24July_1820 ball Ward dia of 7.16 cm & weight 158 gm, first fc double-hundred 278 at Lord's oldest cricket ball in existence.

In 1825 Thomas Lord sale of his cricket ground as a building estate when Ward saved Lord's for cricket price £5000. pic.twitter.com/FqnnkdNL2G