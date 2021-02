साउथ अफ्रीका दिग्गज फाफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास

IPL 2021: नीलामी में इन खिलाड़ियों पर दांव लगा सकती है RCB

फाफ डुप्लेसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना चाहते थे लेकिन दौरे के स्थगित होने के कारण उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से आखिरकार संन्यास का ऐलान कर दिया.बता दें कि हाल के समय में टेस्ट क्रिकेट में डुप्लेसी खराब फॉर्म से गुजर रहे थे. हाल ही में फाफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने दो टेस्ट मैच खेले थे.

Faf du Plessis has announced his retirement from Test cricket.



He played 69 Tests for South Africa scoring 4163 runs at 40.02, including 10 centuries. pic.twitter.com/QfhRjsWqxr