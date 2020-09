प्रशंसक ने पूछा रैना के बाद कौन उप-कप्तान, तो सीएसके ने दिया 'करारा जवाब'

यह भी पढ़ें: बीसीसीआई की चिंता बढ़ी, एक और सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव, हालात इतने चिंताजनक हैं कि...

एक प्रशंसक ने सीधे फ्रेंचाइजी से सवाल कर डाला, "शेर, अब आपका उप-कप्तान कौन है?" यह सवाल इस फैन ने टीम की आधिकारिक वेबसाइट पर किया, तो प्रशंसक को इसका बहुत ही सटीक जवाब मिला. फ्रेंचाइजी ने इस पर तमिल में जवाब देते हुए लिखा, "वाइस कैप्टन इरुक्के बयाम ये?" इसका हिंदी में मतलब है, "जब हमारे पास एक वाइज कप्तान है, तो आप क्यों डरते हो?" ऐसा शानदार जवाव देकर फ्रेंचाइजी ने एमएस धोनी के बारे में बताने की कोशिश की, जिनके नेतृत्व में चेन्नई तीन खिताब जीत चुकी है और इस पर टूर्नामेंट की सबसे सफल और नियमित रूप से बेहतर करने वाली एक टीम का ठप्पा लगा हुआ है.

Leo who is our Vice Captain now?@ChennaiIPL