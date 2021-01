Aus vs Ind: रोहित शर्मा, शुभमन और ऋषभ ने रेस्तरां में किया लंच, फैन ने चुकाया खाने का बिल..देखें video

यह बात जब जांच के दायरे में आई तो भारतीय फैन नवलदीप ने फिर एक ट्वीट कर इस बात को साफ किया कि, पंत ने उन्हें गले से नहीं लगाया और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया. नवलदीप ने लिखा, 'एक्साइटमेंट से मैंने पंत को गले लगाने की बात कही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, सभी खिलाड़ियों और मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया. गलतफहमी के लिए माफी.'

Clarification - Pant never hugged me it was all said in excitement we maintained social distance all thru:) Apologies for miscommunication @BCCI@CricketAus@dailytelegraph — Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) January 2, 2021

When they got know that i have paid the bill.. Rohit sharma said bhaji pese lelo yaar acha nai lagta.. i said no sir its on me. Pant hugged me and said photo tabhi hogi jab pese loge wapis. I said no bro not happening. Finally sabane photo khichwai mja aa gya yaar #blessed — Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) January 1, 2021

भारतीय टीम मैनेजमेंट के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से घटनाक्रम के बारे में कहा कि, खिलाड़ियों ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया था और किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रशंसक ने खुद यू-टर्न लिया और कहा है कि मिलने के क्रम में खिलाड़ियों से कोई शारीरिक संपर्क नहीं था.

They are not aware but i have paid there table bill . Least i can do for my superstars pic.twitter.com/roZgQyNBDX — Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) January 1, 2021

बता दे ंकि सोशल मीडिया पर नवलदीप ने खिलाड़ियों के खाने के बिल की तस्वीर भी शेयर की जिसका बिल 118.69 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आया, जो कि भारतीय करेंसी में कुल 6683 रुपये है.

