टीम इंड‍िया के 'ह‍िटमैन' रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma) को बुधवार को इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल यानी ICC ने वनडे प्‍लेयर ऑफ द ईयर पुरस्‍कार के ल‍िए चुना है.टीम इंड‍िया के कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli) को स्‍पर‍िट ऑफ द क्र‍िकेट अवॉर्ड से नवाजा गया.इसके साथ ही कोहली को आईसीसी की वर्ष की टेस्‍ट और वनडे टीम का कप्‍तान चुना गया है. इसी क्रम में भारत के युवा तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar)को टी20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्‍कार (T20I Performance of the Year award) के ल‍िए चुना गया. स्‍व‍िंग गेंदबाज के रूप से तेजी से पहचान बना रहे दीपक चाहर को यह पुरस्‍कार म‍िलने पर सोशल मीड‍िया पर जोरदार र‍िएक्‍शन द‍िया है. एक फैन ने तो उन्‍हें भव‍िष्‍य का नंबर वन बॉलर बताया है. नजर डालते हैं दीपक चाहर को टी20 प्‍लेयर ऑफ द ईयर चुने जाने पर लोगों की खास र‍िएक्‍शन पर..

ICYMI@deepak_chahar9 won the #ICC T20I Performance of the Year award for his brilliant figures of 6/7 against Bangladesh in November.



