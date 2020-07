IPL 2020 का आयोजन भारत में ना होकर दुबई में होने की उम्मीद, तो लोगों ने बना डाले Memes, वायरल हुए Jokes

बता दें कि इस बार के आईपीएल को ज्यादा लंबा नहीं खींचा नहीं खींचा जाएगा. सूत्रो के अनुसार आईपीएल 2020 का आय़ोजन 44 दिन के भीतर होगा और कुल 60 मैचों का आयोजन होगा. वहीं, आईपीएल को लाइव टीवी तक पहुंचाने वाले ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई (BCCI) से शेड्यूल को एक हफ्ते आगे करने की अपील भी कर रहा है जिससे दिवाली के माहौल को भी भुनाया जा सके. हालांकि आईपीएल का आय़ोजन भी बंद स्टेडियम के बीच होगा और मैचों का सिर्फ लाइव टेलीकास्ट होगा.

बता दें कि कोरोना काल में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरूआत हो गई है. इंग्लैंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. सभी टेस्ट मैच सुरक्षित माहौल में खेले जा रहे हैं. ऐसे में बीसीसीआई भी आईपीएल के आयोजन को लेकर नियम और शर्ते तय करने में लगी हुई है. वैसे बता दें कि भारतीय टीम का प्रैक्टिस कैंप भारत से बाहर यानि दुबई में आयोजित करने की बात भी सामने आ रहे हैं.

