मोहम्मद सिराज के साथ ब्रोरोमांस करते दिखे एडम जंपा, तो लोगों ने कहा, 'अब स्टोइनिस का क्या होगा..'

SRH vs RCB, Eliminator: हैदराबाद से जुड़ा यह पहलू बन सकता है विराट के लिए रॉयल चैलेंज!

कई यूजर ने मार्कस स्टोइनिस के लिए मैसेज भी लिखा. कई फैन्स ने लिखा कि, जंपा ने सिराज को छेड़कर स्टोइनिस को चिढ़ाने की कोशिश की है. बता दें कि स्टोइनिस आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्वालीफायर 1 में स्टोइनिस ने धुआंधार बल्लेबाजी की और अर्धशतक जमाने में सफल रहे, मुंबई के खिलाफ मैच में स्टोइनिस ने 46 गेंद पर 65 रन की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 3 छक्के जमाए, हालांकि अपनी टीम को स्टोइनिस जीत नहीं दिला सके. मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराकर आईपीएल 2020 के फाइनल में जगह बना ली है.

MI vs DC, Qualifier 1: रोहित ने IPL 2020 Final में पहुंचने के बाद दिखाई ऐसी दरियादिली, लोगों ने कहा, वाह कैप्टन.."

Stoinics definitely hurts after seeing Zampa like this..