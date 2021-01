ऋषभ पंत ने नए मकान को लेकर फैंस से मांगे सुझाव, तो मिले ऐसे मजेदार जवाब

यह भी पढ़ें: IND vs ENG: टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए भारत पहुंची इंग्‍लैंड की टीम..देखें Video

पंत ने नए मकान पर सुझाव को लेकर ट्वीट करते हुए प्रशंसकों से सुझावा मांगा कि कहां मकान लेना ज्यादा बेहतर रहेगा. पंत ने भले ही सुझाव मांगे हों, लेकिन इस ट्वीट में इशारा करते हुए उन्होंने अपनी पसंद भी साफ कर दी कि उन्हें कौन सा शहर पसंद है. बहरहाल, पंते ने सुझाव को लेकर ट्वीट किया ही था कि मजेदार जवाबों का झड़ी लग गयी. चलिए जान लीजिए कि फैंस और ट्रोलर्स ने उन्हें क्या-क्या जवाब दिया.

इस फैन ने बहुत ही गंभीरता के साथ सलाह दी है

Only salah my middle class mind can give you is ki agar ghar Delhi-NCR me le rahe ho to metro station ke pass hi lena!