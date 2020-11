दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों की खराब हालत देखकर हार्दिक पंड्या ने थामी गेंद, 2 साल बाद की गेंदबाजी

Aus Vs India 2nd ODI: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के 64 गेंद में बनाये गये शतक की मदद से आस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में चार विकेट पर 389 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. आस्ट्रेलियाई ‘रन मशीन' स्मिथ का यह भारत के खिलाफ 50 ओवर के प्रारूप में पांचवां शतक है और उन्होंने सीरीज के शुरूआती मैच में सैकड़े के बाद लगातार दूसरा शतक जमाया. पहले वनडे में शतक के लिये जिसके लिये उन्होंने 66 गेंद का सामना किया था. स्मिथ की 104 रन की पारी के अलावा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) ने 77 गेंद में 83 रन बनाये जबकि कप्तान आरोन फिंच ने पहले विकेट के लिये 23 ओवर में 142 रन की साझेदारी के दौरान 60 रन का योगदान दिया.

भारत के खिलाफ वनडे में स्टीव स्मिथ का लगातार दूसरा शतक, तोड़ दिया विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड

Hardik Pandya fighting for India despite being injured. #AusvsIndpic.twitter.com/nR3llebudC — Sagar (@sagarcasm) November 29, 2020

He can bowl

He can bat

He can field

Looks like he can also read a newspaper during a match!



Hardik Pandya, an all-rounder! pic.twitter.com/NilhEVX1XR — ICC (@ICC) November 29, 2020

मार्नस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल की जोड़ी ने इसी आक्रामकता को बरकरार रखते हुए आस्ट्रेलिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाया जबकि मेहमान टीम के लिये श्रृंखला में बने रहने के लिये यह मैच जीतना जरूरी हे. लाबुशेन ने 70 और बिग हिटर मैक्सवेल ने 29 गेंद में चार छक्के और इतने ही चौके की मदद से नाबाद 63 रन बनाये. स्मिथ ने अपनी 104 रन की पारी के दौरान 14 चौके और दो छक्के जड़े जबकि वार्नर ने सात बार गेंद सीमारेखा के पार करायी और तीन छक्के जड़े, हालांकि वह श्रेयस अय्यर के डीप से सीधे फेंके गये शानदार थ्रो के कारण अपने शतक से चूक गये.

AUS vs IND फिंच-वॉर्नर ने पहले विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी, पहली बार भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड

Half fit Hardik Pandya would have got another wicket. Love him or hate him but you can't deny the fact that he's currently India's best all-rounder. — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) November 29, 2020

2 साल बाद गेंदबाजी करते दिखे हार्दिक पंड्या

बता दें कि लगभग 14 महीने के बाद हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने गेंदबाजी की, उन्होंने शतकवीर स्टीव स्मिथ को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई. बता दें कि साल 2018 में लगी चोट के बाद पिछले साल अक्‍टूबर में इंग्‍लैंड में उनकी सर्जरी हुई थी. सर्जरी के बाद से हार्दिक भारतीय टीम में बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे. लेकिन दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों के बेअसर होने पर कप्तान कोहली ने (Virat Kohli) ने उन्हें गेंदबाजी दी.

Hardik Pandya and his commitment — Abhiramy (@rohitspullshot_) November 29, 2020

Thanks to hardik pandya else we would have been chasing 500 #INDvsAUS — desiHaiBhai (@heydesibro) November 29, 2020

हार्दिक ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 24 रन देकर 1 विकेट लेने में सफल रहे. 2 साल बाद पहली बार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए. हार्दिक पंड्या की गेंदबाजी पर वापस लौटने पर फैन्स ने सोशल मीडिया पर खूब तारीफ करते हुए ट्वीट किए हैं. (इनपुट भाषा से)

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​