मुरली विजय महिला क्रिकेटर एलिस पैरी के साथ जाना चाहते हैं डिनर पर, तो लोगों ने यूं किया ट्रोल, बोले- पहले कार्तिक की..

भारतीय क्रिकेटर और सीएसके टीम के खिलाड़ी मुरली विजय (Murali Vijay) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कई बातों का खुलासा किया है. इंस्टाग्राम लाइव वीडियो चैट के दौरान विजय ने अपने पंसदीदा महिला क्रिकेटर के बारे में भी बात की. मुरली विजय ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिस पैरी (Ellyse Perry) काफी पसंद हैं, वो काफी खूबसूरत है. मुझे उनके साथ डिनर करने का मौका मिला तो जरूर जाऊंगा. विजय के इस खुलासा के बाद क्रिकेट फैन्स उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने विजय को ट्रोल करते हुए कहा कि बता दें कि एलिस पैरी के पति दिनेश कार्तिक नहीं हैं वो एक रग्बी प्लेयर है, संभल कर. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) तो बेकार ही बदनाम है. कई फैन्स ने तो उनके और दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के बीच हुई लव ट्रायंगल को लेकर भी बात करने लगे.

After Dinesh Karthik wife....he is now turning to ellyse perry

Someone should tell DK's story to Perry's husband before it's too late pic.twitter.com/wH5znNSyX9