DY Patil T20: हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी देखकर फैन्स ने ऐसे मनाया जश्न, मैदान पर जाकर लगाने लगे नारा Video

डीवाई पाटिल टी 20 (DY Patil T20) टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया है. हार्दिक पांड्या ने बीपीसीएल टीम के खिलाफ धमाकेदार 55 गेंद पर 158 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या की धमाकेदार पारी को देखकर डीवाई पाटिल स्टेडियम (DY Patil Stadium) में मौजूद क्रिकेट फैन्स खुशी से फूले नहीं समा रहे। सोशल साइट्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फैन्स डीवाई पाटिल स्टेडियम में तूफानी पारी को देखकर हार्दिक-हार्दिक के नारे लगाते हुए पिच तक पहुंच गए और साथ ही कई दर्शक रिलायंस वन के ड्रेसिंग रूम के पास जाने की कोशिश की जिससे वो अपने हीरो हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) की एक झलक देख सके.

गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या ने डीवाई पाटिल टी 20 कप (DY Patil T20) में 2 शतक लगाकर क्रिकेट के मैदान पर शानदार वापसी की है .हार्दिक पांड्या ने डीवाई पाटिल टी 20 में अबतक कुल 5 मैच खेले और 2 शतक सहित कुल 347 रन बनाए. इस दौरान हार्दिक ने 232.89 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने का कमाल कर दिखाया है. इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से कुल 38 छक्के निकले हैं.

हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है. गेंदबाजी से हार्दिक ने टूर्नामेंट में 14 विकेट लेने में सफलता पाई है. गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या पीठ के निचले हिस्से में चोट की वजह से जूझ रहे थे और इसी के चलते उन्होंने लंदन में सर्जरी कराई थी. तब से वो एनसीए में रीहैब कर रहे थे.

What crowds post the DY Patil t20 Cup! All rooting for just one man @hardikpandya7#cricketpic.twitter.com/SCMWEJNmxd