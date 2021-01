Aus Vs Ind: भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा आसान कैच टपकाए जाने से भड़के फैन्स, हनुमा विहारी की लगाई क्लास

Aus Vs Ind 3rd Test Day 4: भारत को खराब क्षेत्ररक्षण का खामियाजा भी भुगतना पड़ा जब हनुमा विहारी, उप कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने क्रमश: स्क्वायर लेग, स्लिप और गली में आसान कैच टपकाए. इतना ही नहीं जब लाबुशेन 47 रन पर बल्‍लेबाजी कर रहे थे तभी उनका एक आसान कैच हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) ने छोड़ दिया. सिडनी टेस्‍ट के चौथे दिन मार्नस लाबुशेन का कैच छोड़ने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर विहारी को खूब ट्रोल किया है. बता दें कि मार्नस लाबुशेन ने शानदार 73 रन की पारी खेली. वहीं, स्टीव स्मिथ (Steven Smith) मैच में दूसरे शतक से चूक गए लेकिन युवा कैमरन ग्रीन ने तेजतर्रार अर्धशतक जड़ा जिससे आस्ट्रेलिया ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन रविवार को चाय के विश्राम तक अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 312 रन पर घोषित करके भारत को 407 रन का बेहद मुश्किल लक्ष्य दिया.

One of the worst fielding displays from @bcci. @imVkohli being missed - Now to get out of this hole all those who dropped catches need to score big hundreds @Hanumavihari@ImRo45