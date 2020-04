Coronavirus के खिलाफ PM की अपील पर कोच रवि शास्त्री ने भी जलाए दीये, तो लोगों ने इस वजह से किया ट्रोल 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील के बाद देशभर के लोगों ने अपने घर के सभी लाइट बंद कर दिए और दीए, कैंडल जलाए. वहीं, क्रिकेटरों ने भी घरों के अंदर दीए और कैंडल जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया. टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने भी घर के अंदर दीये जलाते हुए फोटो को ट्विटर पर शेयर किया. लेकिन, जिस तरह की फोटो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की उस फोटो को लेकर फैन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. दरअसल शास्त्री ने जो फोटो ट्विटर पर शेयर किया वो फोटो पूरी तरह से साफ ना होकर धुंधली हैं, जिसके बाद यूजर ने शास्त्री के फोटो पर कमेंट करने शुरू कर दिए. किसी यूजर ने ये भी लिखा कि कहीं आप दारू की बोतले तो नहीं जला रहे तो दूसरे यूजर ने लिखा कि लगता कि किसी ने गांजा पीकर फोटो खिंची है. गौरतलब है कि रवि शास्त्री खासकर अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं. यही कारण है कि जब भी वो ट्विटर पर फोटो शेयर करते हैं तो फैन्स के बीच चर्चा का विषय बन जाता है. इस समय पूरा देश कोरोना की चपेट में हैं. देश में कोरोनावायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में अबतक कोरोनावायरस से 83 लोगों की मौत होचुकी है और 3577 इसके संक्रमण के शिकार हुए हैं. देश में बीते 24 घंटे में Coronavirus के 505 मरीज सामने आए हैं. वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 275 है. कोरोनावायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी है जो 14 अप्रैल तक चलेगा. बता दें कि देश में कोरोना फैलने से रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.

I've paid my humble tribute to the Health Warriors. We are all in this together as #TeamIndia. I salute the selfless Heroes - police, security forces, state governments.



Thank you, @narendramodi Ji for unifying India #9baje9mintues#IndiaFightsCorona#9बजे9मिनटpic.twitter.com/r9MkBhR1uN