हसन अली ने अपनी भारतीय वाइफ के साथ शेयर की तस्वीर, लोगों ने किया ट्रोल, बोले- आईने में देखों शक्ल.."

सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं. बता दें कि पिछले साल ही हसन ने भारतीय मूल की लड़की शामिया आरजू (Samia Arzoo) से शादी दुबई में की है. आपको बता दें कि हसन अली की वाइफ शामिया आरजू (Samia Arzoo) भारत की हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं. पिछले साल अगस्त में अली और शामिया की शादी दुबई के एटलांटिस पाम जुबेरा पार्क होटल में हुई थी. शामिया शादी से पहले दुबई में नौंकरी की सिलसिले के तहत रहती थी. दुबई में ही हसन और शामिया की पहली मुलाकात हुई थी. जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और फिर परिवार वालों ने मिलकर दोनों की शादी करा दी.

हसन अली (Hasan Ali) ने अबतक पाकिस्तान के लिए 9 टेस्ट और 53 वनडे मैच खेले हैं. 9 टेस्ट में हसन ने 31 विकेट और वनडे में 82 विकेट लेने में सफल रहे हैं. इतना ही नहीं टी-20 इंटरनेशनल में भी हसन की गेंदबाजी कमाल की रही है. अबतक अपने करियर में हसन ने 30 टी-20 इंटरनेशनल में कुल 35 विकेट लेने में सफल हो गए हैं. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हसन पिछले साल विश्व कप से ही चोट से जूझ रहे हैं और फरवरी मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के बाद वह पीठ दर्द से परेशान हैं.

Hasan Ali doing his signature celebration in front of Indian crowd at Wagha border pic.twitter.com/WhPUELGcV9