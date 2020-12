Aus vs Ind: डेब्यू टेस्ट में शुबमन गिल ने स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड के खिलाफ की जमकर बल्लेबाजी, हो रही है जमकर तारीफ

Aus Vs Ind 2nd Test: आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर आउट करने के बाद भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शनिवार को पहली पारी में एक विकेट पर 36 रन बना लिये. भारत के लिये जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने चार और आर अश्विन (Ashwin) ने तीन विकेट लिये. पहले दिन का खेल समाप्त होने पर शुबमन गिल (Shubman Gill) 28 और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) सात रन बनाकर खेल रहे थे. मयंक अग्रवाल बिना रन बनाए मिचेल स्टार्क की गेंद पर बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौटे. बता दें कि गिल ने अपनी 28 रन की पारी में 38 गेंद का सामना किया जिसमें 5 चौके जमाए. जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) ने आखिरी ओवर किया था.

The smile on Shubman Gill's face after the end of day's play tells the story of his confidence, he has loved to take on the Australian bowling. pic.twitter.com/xt4W8JBe54 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 26, 2020

This reminded me of last under-19 WC..he loved Australian bowling

He'll be a great asset for india in overseas. #ShubmanGillpic.twitter.com/Zy4q3ldRtE — Shariq Khan (@Shariqnawazkha4) December 26, 2020

That was a very, very accomplished start to the Test careers of Mohammed Siraj and Shubman Gill. #AUSvIND — Ben Jones (@benjonescricket) December 26, 2020

ऐसे में जब आखिरी ओवर दिन का खत्म हुआ तो गिल ने गेंदबाज हेजलवुड की ओर से देखकर मुस्कान बिखेरी, गेंदबाज भी गिल के अप्प्रोच को देखकर अपनी हल्की मुस्कान दिए बिना न रह सके. बता दें कि शुबमन गिल भारत की ओर से टेस्ट में डेब्यू करने वाला 297 प्लेयर बने हैं तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सिराज ने भी टेस्ट में डेब्यू किया. सिराज भारत की ओर से टेस्ट में डेब्यू करने वाले 298 प्लेयर बने हैं. सिराज ने भी अपने डेब्यू वाले दिन में शानदार परफॉर्मेंस किया और 2 विकेट लेने में सफल रहे. इसके अलावा 2 कैच भी लपकने में सफल रहे.

इससे पहले पहले टेस्ट की हार को भुलाते हुए भारत ने अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कुशल कप्तानी, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी के दम पर वापसी करते हुए दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शनिवार को आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर आउट कर दिया. पहले दिन का खेल भारतीय गेंदबाजी ईकाई के नाम रहा लेकिन कार्यवाहक कप्तान रहाणे को भी अपने संसाधनों का चतुराई से उपयोग करने के लिये श्रेय मिलना चाहिये.

आस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 72 . 3 ओवर में आउट हो गई. बुमराह ने 16 ओवर में 56 रन देकर चार और अश्विन ने 24 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट लिया. टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर रहे मोहम्मद सिराज ने 15 ओवर में 40 रन देकर दो विकेट चटकाये. उन्होंने चयनकर्ताओं के भरोसे पर खरा उतरते हुए मार्नस लाबुशेन (48) और कैमरन ग्रीन (12) को पवेलियन भेजा. इस सीरीज में जबर्दस्त फॉर्म में दिख रहे अश्विन ने आस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को खाता खोले बिना ही रवाना कर दिया.

