वनडे में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, पहले नंबर पर अजित अगरकर

वनडे में हर एक बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की सोचता है. वनडे में भी बल्लेबाजों ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. आपको बता दें कि अजित अगरकर (Ajit Agarkar) ने अपने वनडे करियर (ODI Cricket) में गेंदबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस तो किया ही बल्कि बल्लेबाजी से भी कभी-कभी शानदार पऱफॉर्मेंस करने का दम दिखा चुके हैं. साल 2000 में अगरकर ने वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है. अगरकर ने जिम्बॉब्वे के खिलाफ सिर्फ 21 गेंद पर अर्धशतक जमाया था. जिम्बॉब्वे के खिलाफ मैच में अगरकर ने 25 गेंद पर 67 रनों की पारी खेली थी जिसके दम पर भारत ने 301 रन बनाए थे. भारत यह मैच 39 रनों से जीतने में सफल रहा था.

Rahul Dravid also holds the record of the 2nd fastest ODI 50 by an Indian. He scored a half century off 22 balls against New Zealand. pic.twitter.com/UhIJsL20Xj