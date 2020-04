पचास लोगों के पैनल ने धोनी और रोहित को चुना सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान

चेन्नई सुपर किंग्स के करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा को शनिवार को संयुक्त रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का सबसे महान कप्तान घोषित किया गया. इन दोनों खिलाड़ियों का चयन स्टार स्पोर्ट्स के 50 लोगों की चयन समिति ने किया जिसमें 20 पूर्व क्रिकेटरों के साथ 10 खेल पत्रकार, 10 सांख्यिकीविद् और 10 विश्लेषक शामिल थे.

Only 38 players have played 100 matches in IPL.



And then there is MS DHONI who won 100 Matches as a CAPTAIN in IPL. 🦁#OnThisDaypic.twitter.com/L8UvwmckTa