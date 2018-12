FLASHBACK 2018: इन दस बड़े विवादों ने साल 2018 में कराई क्रिकेट की किरकिरी

खास बातें मिताली राज-रमेश पोवार विवाद रहा सुर्खियों में बॉल टैंपरिंग ने किया क्रिकेट को कलंकित बांग्लादेशियों का नागिन डांस सुर्खियों में रहा

FLASHBACK2018 में आपका स्वागत है! अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साल 2018 में एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेरों लम्हें रहे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी..कुछ टीमों को टेस्ट स्टेटस मिला तो कुछ ने ऐसा किया जिसने सभी को चौंका दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर साल 2018 में किसी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वो साल भर हुए अलग-अलग विवाद हैं, जिन्होंने क्रिकेट के इस जेन्टलमेन्स गेम पर सवाल भी खड़े किए और लोगों के भरोसे को भी डगमगा दिया..साल 2018 की टॉप 10 Controversies. चलिए FLASHBACK2018 के तहत कुछ और विवादों पर नजर डालते हैं.



नंबर 10

शब्बीर रहमान पर बैन

बांग्लादेश के बल्लेबाज़ शब्बीर रहमान पर गलत व्यवहार और भाषा का उपयोग करने के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है..ये बैन सितंबर 2018 से शुरू हुआ और मार्च 2019 में खत्म होगा..इसस पहले शब्बीर रहमान के घरेलू क्रिकेट खेलने पर बोर्ड ने 6 महीने का बैन लगा दिया था जब अफ़गानिस्तान लीग के दौरान उन पर बांग्लादेश के ही एक और खिलाड़ी मेहदी हसन के साथ मारपीट का दोषी पाया गया. इससे पहले भी शब्बीर पर नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान फ़ैन के साथ मारपीट करने , सोशल मीडिया पर गलत भाषा के इस्तेमाल करने और साथी खिलाड़ियों के साथ निरंतर भिड़ने के आरोप लगते रहे हैं..यही नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने भी शब्बीर पर अपनी पत्नी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं

"What have you achieved in your career to give such immature statements"- Gautam Gambhir slams Ravi Shastri for his statement that this is the best Indian side in 15-20 years. #INDvAUS#AUSvINDpic.twitter.com/an9a87AgKm — Sir Jadeja (@SirJadeja) December 14, 2018

नंबर 9

बड़बोले शास्त्री

दक्षिण अफ़्रीका में 1-2 और फिर इंग्लैंड में 1-4 से सीरीज़ हारने के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच ने बयान दिया कि ये टीम पिछले 20 वर्षों में देश के बाहर जाने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम है..इस पर इतना बवाल हुआ कि कोच साहब को बीसीसीआई के CoA के सामने सफ़ाई तक देनी पड़ी. लेकिन शास्त्री ने साल खत्म होते-होते एडिलेड टेस्ट में जीत के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट में एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की जिसने उनसे सवाल पूछ रहे सुनील गावस्कर को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया.



नंबर 8

विराट का 'देश छोड़ो' बयान

फ़ैन्स के साथ वीडियो चैट में कप्तान कोहली ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद हर तरफ़ से उनकी आलोचना होने लगी..फ़ैन ने विराट को एक ओवर रेटेड बल्लेबाज़ बताते हुए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों को देखना पसंद होने की बात कही तो विराट ने जवाब में कहा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं सही नहीं हैं और तुम्हें देश छोड़ देना चाहिए अगर तुम्हें विदेशी पसंद हैं..फिर जब सोशल मीडिया पर विराट ट्रोल होने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान को गंभीरता से ना लें, मैं आगे से जवाब देने से बचूंगा..

Nagin dance by Bangladesh player ,win by 2 wicket vs Sri Lanka ,Date 16/03/2018 ,next match India vs Bangladesh ,Date 18/03/2018 in Colombo ,final .#INDvsBANpic.twitter.com/aGJm0LaNMz — Sachin kumar jha ( BJP) (@Sachinhitman) March 17, 2018

नंबर 7

नागिन डांस

निदाहास ट्रॉफ़ी में एक वर्चुअल सेमीफ़ाइनल मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को अंतिम ओवर में हरा कर फ़ाइनल में जगह बनाई..लेकिन मैच विवादों से भरा रहा..सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी नुरुल हसन मैदान पर बल्लेबाज़ों को संदेश देने गए तो विपक्षी कप्तान तिसारा परेरा से भिड़ गए. विवाद इतना बढ़ा कि एक समय मैच के आगे बढ़ने पर भी संशय होने लगा..नुरुल हसन को आर्टिकल 2.1.2 के तहत खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया..और मैच के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों के नागिन डांस ने ज़ख्म पर नमक छिड़कने का काम किया

I'm deeply saddened & hurt by the aspersions cast on me. My commitment to the game & 20yrs of playing for my country.The hard work, sweat, in vain.

Today, my patriotism doubted, my skill set questioned & all the mud slinging- it's the darkest day of my life. May god give strength — Mithali Raj (@M_Raj03) November 29, 2018

पोवार-मिताली विवाद

विंडीज़ में खेले गए महिला वर्ल्ड T20 में सेमी-फ़ाइनल मैच के लिए दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज को ड्रॉप किया गया तो टीम में पर्दे के पीछे चल रही परेशानियां सामने आ गई. मिताली ने कोच रमेश पोवार पर उन्हें जानबूझकर ड्रॉप किए जाने का आरोप लगाया तो रमेश पोवार ने जवाब देते हुए मिताली पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया. नतीजा पोवार के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया और अब WV रामन महिला टीम के कोच नियुक्त हुए हैं

More controversy in Australia/South Africa series. Vernon Philander accuses Steve Smith of giving Kagiso Rabada the shoulder, staging and says Aust captain is also guilty, @SMHsport@theagesporthttps://t.co/qnylITA0jw — Andrew Wu (@wutube) March 15, 2018

नंबर 5

रबाडा-स्मिथ विवाद

ऑस्ट्रेलिया का द. अफ्रीका दौरा साल का सबसे विवादित दौरा बना..इस दौरे में एक के बाद एक विवाद सामने आए. द. अफ़्रीकी तेज़ गेंदबाज़ कगीसो रबाडा ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान कप्तान स्टीव स्मिथ का विकेट लेने पर जोश में जश्न मनाते हुए स्मिथ को अपने कंधे से रगड़ा और अपशब्द भी कहे और उन्हें उकसाने की कोशिश की. इससे पहले वॉर्नर को दिए अति आक्रामक सेंड ऑफ़ पर उन्हें 1 डीमेरिट प्वॉइंट दिया गया था. रबाडा को कोड 2.1.7 का दोषी पाया गया. उन पर 15 फ़ीसदी मैच फ़ीस और 1 डिमेरिट अंक का जुर्माना लगा

नंबर 4

वॉर्नर-डिकॉक विवाद

ऑस्ट्रेलिया और द. अफ़्रीका के बीच डरबन टेस्ट के तीसरे दिन चायकाल के वक्त डेविड वॉर्नर और प्रोटियाज़ विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के बीच ऐसी कहासुनी हुई की बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी जब उस्मान ख्वाजा और नेशन लायन ने वॉर्नर को रोका..ये वाक्या ड्रेसिंग रूम में जाते वक्त हुआ और इसका वीडियो बेहद वायरल हुआ..डिकॉक पर वॉर्नर की बीवी के लिए अभद्‌र टिपिपणी करने का आरोप लगा..दोनो खिलाड़ियों पर आईसीसी ने जुर्माना लगाते हुए विवाद को खत्म किया

नंबर 3

ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा तोड़ा

निदाहास ट्रॉफ़ी भी एक ऐसी सीरीज़ रही जो सुर्खियों में रही. श्रीलंका के खिलाफ़ मैच में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन अंपायर के साथ बहस करते दिखे, वो एक फ़ैसले से सहमत नहीं थे. इसके बाद शाकिब ने अपने खिलाड़ियों को मेदान से बाहर बुलाने का इशारा किया. किसी तरह मैच चालू तो हुआ लेकिन शाकिब ने अपना गुस्सा ड्रेसिंग रूम के दरवाज़ें पर निकाला. ड्रेसिंग रूम का कांच का दरवाज़ा टूटा हुआ पाया गया..शाकिब पर इस पूरे विवाद के लिए 25 फ़ीसदी मैच फ़ीस का जुर्माना लगा

नंबर 2

बॉल टैम्परिंग पार्ट-2

विंडीज़ के खिलाफ़ सीरीज़ में श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांदीमल बॉल टैम्परिंग विवाद में फंसे..मैदान पर मौजूद अंपायर्स ने गेंद की हालत देखते हुए गेंद बदली तो चादीमल को ये नागंवार गुज़रा..वो टीम के साथ डग-आउट में ही बैठ गए और एक सत्र तक मैच शुरू नहीं हुआ. अलीम दार और इयन गूल्ड ने पाया की गेंद के साथ श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने छेड़छाड़ की है,,बाद में चांदीमल दोषी पाए गए और उन्हें दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए बैन कर दिया गया

"No doubt the English crowd will be incredibly hostile. I'm ready for that if that happens."



Former Australia cricket captain Steve Smith hopes to play in the World Cup & Ashes but is expecting plenty of flak after the ball-tampering scandal: https://t.co/R9lDPL0ZSe#EngvAuspic.twitter.com/Q47C7gKU1L — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) December 21, 2018

नंबर 1

बॉल टैम्परिंग विवाद

ये साल का सबसे बड़ा विवाद साबित हुआ..जिसका ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ विश्व क्रिकेट पर भी खासा असर पड़ा..टीवी कैमरा ने ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज़ कैमरन बैंक्रॉफ़्ट को गेंद पर सैंडपेपर रगड़ते रिकॉर्ड किया. बाद में पता चला कि कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वॉर्नर को इसके बारे में पता था और उन्होंने ही इसका प्लान बनाया था. स्मिथ और वॉर्नर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 1 साल का बैन लगाया और कैमरन बैंक्रॉफ़्ट पर 9 महीने का बैन लगा. इस बीच डैरेन लेहमैन ने कोच पद से इस्तीफ़ा दे दिया. आईसीसी ने बैंक्रॉफ़्ट पर 75 फ़ीसदी मैच फ़ीस का जुर्माना और 3 डीमेरिट अंक दिए..साथ ही स्मिथ की पूर फ़ीस के साथ 1 मैच का बैन लगाया ये मैच ऑस्ट्रेलिया 322 रन से हारा



वास्तव में साल 2018 में ऊपर बताए गए कुछ ऐसे विवाद रहे, जिन्होंने कहीं क्रिकेट को, तो कहीं खिलाड़ियों को शर्मिंदा किया. और आगे भी इन विवादों पर चर्चा होती रहेगी. FLASHBACK2018 के तहत फिर कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए.