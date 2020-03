एमएस धोनी के संन्यास पर पूर्व कंगारू स्पिनर ब्रैड हॉग की राय है दिग्गजों के उलट हैरान कर देने वाली

यह भी पढ़ें:



इस सवाल पर हॉग ने साफ जवाब देते हुए कहा उन्हें नहीं लगता कि धोनी संन्यास का ऐलान करेंगे. उन्होंने एमएस को एक शानदार और एंटरटेनिंग करियर के लिए बधाई देते हुए कहा कि वह चीजों को लेकर बहुत ही शांत दिखते हैं. 49 साल केहॉग ने कहा कि जहां तक एमएस को लेकर बातें और अफवाहें चल रही हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वह संन्यास लेने जा रहे हैं.

Righty-o, as promised, here's the first video of a new series.



Who are the 3 BEST batsmen in the IPL - in the POWERPLAY overs? Any honourable mentions? Let's find out on this episode of #HoggsVlog.



Watch the full vlog here: https://t.co/IbvXjpV5TQpic.twitter.com/W0NewVIm3H