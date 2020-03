पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी ने कहा, भारतीय टीम में विश्व कप जीतने का दम

भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) ने कहा है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम में पहला टी-20 विश्व कप जीतने का दमखम है. भारत ने पहली बार टी-20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर वीरवार को होने वाले पहले सेमीफाइनल मैच के बारिश के कारण रद्द होने कारण भारत को फाइनल में प्रवेश किया. झूलन (Jhulan Goswami) ने कहा, "यह अच्छी खबर है, उन्होंने अभी तक विश्व कप तक अपना वर्चस्व दिखाया है और ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. सेमीफाइनल रद्द हो गया, लेकिन यह खेल का हिस्सा है."

The #INDvENG semifinal is called off due to rain. #TeamIndia 🇮🇳🇮🇳 make it to their maiden #T20WorldCup final. pic.twitter.com/y4rfDWjzFi