पूर्व चीफ सेलेक्टर वेंगसरकर का बड़ा खुलासा, तब एमएस धोनी ने विराट को टीम में लेने से साफ मना कर दिया, लेकिन...

अब यह तो आप जानते ही हैं कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और एमएस धोनी (MS Dhoni) एक-दूसरे का कितना सम्मान करते हैं. कई मौकों पर विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि धोनी उनके कप्तान हैं. और कई मौकों पर धोनी ने उन्हें मैदान ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी अहम सलाह दी, लेकिन अब पूर्व कप्तान और पूर्व चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने बड़ा खुलासा किया है. वेंगसरकर ने कहा है कि उनके कार्यकाल में एक समय ऐसा भी था, जब एमएस धोनी वर्तमान कप्तान विराट को टीम में नहीं लेना चाहते थे.

So Dilip Vengsarkar lost his BCCI Chairman post just because he wanted Virat Kohli over Subramanyam Badrinath in 2008. Vengsarkar should've got opportunity in past for believing in young man who was destined for greatness in future. India needs guys like him in the panel!