एसएस धोनी के साथ शुरुआती दिनों में कई समस्याएं थीं, पूर्व चीफ सेलेक्टर किरन मोरे का खुलासा

मोरे ने कहा कि हमें धोनी के भीतर टैलेंट दिखायी पड़ा, लेकिन जो आज उनका कद या रिकॉर्ड है, वह उनकी कड़ी मेहतन करने और सुधार करने की काबिलियत के कारण है. जब एमएस धोनी ने करियर शुरू किया था, तो उनके साथ कुछ समस्याएं थीं. उनकी विकेटकीपिंग कौशल को लेकर सवाल किए जाते थे, लेकिन एमएस ने अपने खेल पर लगातार किया और हर मैच के साथ उनकी विकेटकीपिंग में सुधार होता गया.

57 साल के किरन मोरे ने याद करते हुए कहा कि एमएस को पहले वनडे मैच खिलाए गए और इसके बाद उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया. टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी को अच्छी-खासी चुनौती देता है और यहां भी एमएस ने हर मैच के साथ सुधार किया. मोरे ने कहा कि कोई भी शख्स तीन या चार मैचों के आधार पर किसी खिलाड़ी की योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकता. हालांकि, एमएस शुरुआती मैचों में नहीं चले, लेकिन सेलेक्शन पैनल ने उन्हें और मौके देने का फैसला किया.

