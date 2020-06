जिस विकेटकीपर ने तेंदुलकर को स्टंप कर भारत के वर्ल्डकप जीतने के सपने को तोड़ा था, आज वह क्रिकेटर जंगल में चलाता है होटल

90s क्रिकेट में कई ऐसे क्रिकेटर हुए जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से धमाल मचा दिया. चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों या फिर सनथ जयसूर्या जैसे बल्लेबाज, इन बल्लेबाजों ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से फैन्स का दिल जीतने में सफलता पाई. गौरतलब है कि 1996 वर्ल्डकप में सनथ जयसूर्या और ओपनिंग जोड़ी रोमेश कालूवितरणा (Romesh Kaluwitharana) ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी वो आज भी क्रिकेट फैन्स के जेहन में जिन्दा है. दोनों बल्लेबाजों ने शुरूआती 15 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का सिलसिला शुरू किया जो आज भी कायम है. जयसूर्या और कालूवितरणा शुरूआती ओवरों में गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते थे. दोनों ने अपनी बल्लेबाजी शैली से वनडे क्रिकेट का अंदाज ही बदल रख दिया था. बता दें कि 90s के दशक में रोमेश कालूवितरणा (Romesh Kaluwitharana) दुनिया के बेहतरीन विकेटकीपर में शुमार किए हैं.

24 years ago, on a day like this in Calcutta, Romesh Kaluwitharana did this stunning stumping. pic.twitter.com/pKiHwW3Ubr

7. Romesh Kaluwitharana



Worked as a domestic coach and an insurance executive after retirement. Went to China in 2006 as part of the ACC's committee to evaluate cricket's potential.



Also started Kalu's Hideaway, a boutique hotel. Currently a coach within SLC structure. #SLvENG