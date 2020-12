1402 विकेट लेने वाले पूर्व इंग्लैंड गेंदबाज का निधन, क्रिकेट जगत शोक में

Aus vs Ind 2nd Test: अश्विन ने स्मिथ को 0 पर आउट कर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले ऑफ स्पिनर बने

1974 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले जैकमैन ने आखिरी मैच 1983 में खेला था. हालांकि, उनके प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत 1966 में हुई थी और वे इसके बाद से 1982 तक क्रिकेट खेले थे.

We are saddened to learn about the death of legendary commentator and former England bowler Robin Jackman, who has passed away aged 75.



The thoughts of the cricketing world go out to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/J0fw99qoXC