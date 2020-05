इंग्लिश पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल की यह जादुई विकेटकीपिंग उनकी पेंटिंग जैसी ही है, VIDEO

इंग्लैंड के लिए 54 टेस्ट खेलने वाले जैक रसेल ग्लोस्टरशायर काउंटी के लिए खेलते थे. और काउंटी के लिए खेलते हुए उनका ट्विटर पर एक विकेटकीपिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो यह बताता है कि आज के दौर में जैक रसेल जैसे विकेटकीपर का अभाव है.

वीडियो में खास बात रसेल का लेग साइड के बाहर एक सुपरवाइड पर बेहतरीन कलेक्शन है. यह पकड़ बताती है कि रसेल के दोनों हाथ चलते थे. आमतौर पर विकेटकीपर अपने दाएं हाथ में गेंद को पकड़ते हैं लेकिन इसमें रसेल सुपरवाइड को उल्टे हाथ से पकड़े हुए बिजली की गति से स्टंपिंग की पोजीशन में आ गए.

Jack Russell has completed an oil painting of the scene of England fielding during the 2019 Ashes Test Match at Emerald Headingley. #OneRose